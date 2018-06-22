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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Trenin çarptığı genç kız yaşam savaşını kaybetti

Trenin çarptığı genç kız yaşam savaşını kaybetti

ARŞİV

( MANİSA ) MANİSA

Genç Kız İlk Müdahale Hastane Hemzemin Geçit Yolcu Treni 


- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştığı sırada trenin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan genç kız 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kaza 20 Haziran Çarşamba günü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İzmir-Balıkesir seferini yaptığı öğrenilen yolcu treni, Horozköy Tren Garı yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Bahar G.’ye (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralı Bahar G.’yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine ardından özel bir hastaneye sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Bahar G. bugün hayatını kaybetti.
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