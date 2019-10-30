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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trenin çarptığı genç futbolcu öldü - ADANA

Trenin çarptığı genç futbolcu öldü - ADANA



: - Polisin olay yerindeki güvenlik önlemleri - Sedat Damar'ın yakınların olay yerine gelmesi - Sedat Damar'ın cesedinin cenaze aracına konması Adana 'da trenin çarptığı genç futbolcu öldüADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen genç futbolcu, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.Serap Aktaş Koşuyolu'nda yaya olarak hemzemin geçitten karşıya geçen ve bu sırada telefonla konuşan Sedat Damar'a (25), Mersin - İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni çarptı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Damar'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Sedat Damar'ın, Adana 1. Amatör Küme takımı Ceyhan Doğanspor futbolcusu olduğu öğrenildi.

Cenaze Hemzemin Geçit Yolcu Treni Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

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