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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Trenin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Trenin altında kalan kişi hayatını kaybetti

olay yeri detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Polis Yük Treni Makinist Polis Ekipleri 


- Çankırı'da yük treninin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kayseri'den Karabük istikametine seyir halinde olan 23223 sefer sayılı yük treninin makinisti Eldivan Kavşağı istikametinde ses duyması sonucu treni durdurdu. Trenin altında bir şahsın olduğunu gören makinist, 112 ekiplerine haber verdi. Haber üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede trenin altında bir kişinin can verdiği belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin yabancı uyruklu Fazıl Muhammed olduğu tespit edildi. Şahsın cesedi savcının inlemesinin ardından morga kaldırıldı.
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