Trenin altında kalan genç adam öldü

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-cesetten görüntü

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de trenin çarptığı genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde Merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta meydana geldi. Yük treninin seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen bir kişi trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı inceleme sonrası kimliği belirlenemeyen şahıs otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

