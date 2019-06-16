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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Trenin altında kalan genç adam öldü

Trenin altında kalan genç adam öldü

olay yerinden görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-trenden görüntü
-cesetten görüntü
-polisi ve sağlık ekiplerinden görüntü
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de trenin çarptığı genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde Merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta meydana geldi. Yük treninin seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen bir kişi trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı inceleme sonrası kimliği belirlenemeyen şahıs otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
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