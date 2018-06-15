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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Trendeki yolculara iftar yemeği dağıtıldı

Trendeki yolculara iftar yemeği dağıtıldı

Trenin gelişi

İftar Yemeği Akşam Ezanı Makinist 

-İftar yemeği dağıtılışı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak Köyü durağında duran trendeki yolculara ve makinistlere iftar yemeği dağıtıldı. Zonguldak’tan Karabük istikametine giden tren Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak Köyü’ne geldiğinde iftar yapan vatandaşlar tarafından makinistlere ve yolculara iftar yemeği dağıtıldı. Ibrıcak Köyü’nde düzenlenen iftar programında, akşam ezanına yakın bir zamanda durağa gelen trendeki yolculara ve makinistlere ve yolculara hızlı bir şekilde iftar yemeği dağıtıldıktan sonra tren Karabük istikametine doğru devam etti. Makinist ve yolcular dağıtılan iftar yemeği için vatandaşlara teşekkür etti.
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