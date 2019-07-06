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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trende cinsel taciz iddiasına tutuklama - ADANA

Trende cinsel taciz iddiasına tutuklama - ADANA

- Zanlının adli tıptan çıkarılmasıTrende cinsel taciz iddiasına tutuklama - Adana 'da yolcu treninde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildiADANA (AA) - Adana 'da yolcu treninde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.İddiaya göre, Mersin - Adana seferini yapan trende yolculuk eden F.G. (22), yanına oturduğu A.K'ye (21) cinsel tacizde bulundu.Durumu fark eden çevredekiler tarafından darbedilen F.G, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Şehitlik İstasyonu'nda trenden indirilerek polise teslim edildi.Şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis Adli Tıp Taciz İddiası Yolcu Treni Cinsel Taciz 

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