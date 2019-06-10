Tren yoluna düşmekten son anda kurtuldular

-Köylülerin sürücüye su vermesi

-Ambulansın gelişi

-Araçtan görüntü



( KARABÜK )- Bariyerlere çarparak köprüde asılı kalan otomobilde 4 kişi yaralandı KARABÜK



- Karabük’te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarparak askıda kaldı. Kazada Tren yoluna düşmekten son anda kurtulan otomobilde 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük - Eskipazar D-755 Karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Selami Sağıroğlu (50) idaresindeki 78 BT 595 plakalı otomobil Karabük istikametine seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası köprü bariyerlerine çarptı. Bariyerleri kırarak köprüde asılı kalan otomobil tren yoluna düşmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Selami Sapıroğlu ile birlikte, aynı aileden Dilek (46), Hümeyra (17) ve Rübeyda Habibe Sarıoğlu (12) yaralandı. Yaralılar köylülerin yardımı ile otomobilden çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

