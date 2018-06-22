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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tren teşkil görevlisinin müzik aşkı - MANİSA

Tren teşkil görevlisinin müzik aşkı - MANİSA

- Tren teşkil görevlisinin çalışmasından detaylar - Tren teşkil görevlisi Ali Sevim'in konuşması - Stüdyoda rap müzik çalışmalarından detaylar - Rap müzik klibinden görüntülerTren teşkil görevlisinin müzik aşkı - Manisa 'da, TCDD'de tren teşkil görevlisi olarak görev yapan 24 yaşındaki Ali Sevim, işten arta kalan zamanlarında evinde kurduğu stüdyoda 12 yıldır gönül verdiği rap tarzında kayıtlar yapıyor, Manisa spor'a ve firmalara şarkılar hazırlıyorMANİSA (AA) - Manisa 'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) tren teşkil görevlisi olarak görev yapan 24 yaşındaki Ali Sevim, işten arta kalan zamanlarında evinde kurduğu stüdyoda 12 yıldır gönül verdiği rap tarzında kayıtlar yapıyor.Müzikle 2006 yılından beri uğraşan, aynı zamanda TCDD'de tren teşkil görevlisi olarak çalışan Sevim, işten arta kalan zamanlarında evinde kurduğu stüdyoda kayıtlar yapıyor, Manisa spor'a ve firmalara şarkılar hazırlıyor.Sevim, kendi imkanlarıyla evinde stüdyo oluşturduğunu, Manisa spor için marşlar yaptığını ifade ederek, müzik tutkusunun yaşamının odağında olduğunu kaydetti.
"Çeşitli firmalara şarkılar yaptım. 2013 yılından beri TCDD 3. Bölge Müdürlüğünde çalışıyorum. Farklı farklı bölgelerde çalıştım. Son olarak Manisa 'da çalışıyorum." diyen Sevim, şöyle devam etti:"Trenlerin gireceği yolları belirliyoruz. İstasyonların kabulünü yapıyoruz burada. Giriş çıkış yollarını saptıyoruz. Trenlerin teşkilini yapıyoruz. Vagon aralarını birleştirme olsun, yük trenlerini hazırlama olsun... Bir yandan TCDD'de çalışırken, bir yandan da müzikle uğraşıyorum. En büyük sıkıntımız destek. Manisa halkından destek bekliyoruz. O destek olduğu sürece her zaman daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Genellikle rap müzikle uğraşıyorum. Tanıtım şarkıları da hazırlıyorum. En son bir projeye imza attım, klip yayınladım. Şarkı sözlerini kendim yazıyorum. Kaydı stüdyomda alıyorum. Arkadaşlarımla çekip kendimiz montaj yapıyoruz. Karşıdan sadece beklediğimiz izlenmesi, dinlenmesi. Ateş Suhan mahlası kullanıyorum."Ali Sevim, tren beklerken şarkı sözleri hazırladığını da sözlerine ekledi.

Mahlas Müzik Klibi Rap Müzik 

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