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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tren raylarında büyük panik

Tren raylarında büyük panik

-Raylarda asılı kalan otomobil

Polis Tren Rayları 

--Yaklaşan tiren
--Yaşanan panik
--Tirenden inen yolcuların otomobili kurtarması
--Detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta yoldan çıkan otomobil tren raylarında asılı kaldı, hızla yaklaşan tren ise paniğe neden oldu SİVAS

- Sivas’ta yoldan çıkan otomobil tren raylarında asılı kaldı, yaklaşan tren ise paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kayseri Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tren raylarını çevreleyen tel örgülerin bulunduğu direkleri devirip raylara çıktı. Otomobilin raylarda asılı kaldığı sırada hızla yaklaşan bir tren büyük paniğe neden oldu. Trenin durması için polis araçlarından siren çalındı. Vatandaşlar ise çıkarttıkları gömleklerini sallayarak treni durdurmayı başardı. Trenden inen yolcuların yardımı ile raylarda asılı kalan otomobil kurtarıldı. Tren de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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