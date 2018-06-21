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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Tren Raylara Giren Otomobile Böyle Çarptı İzle

- Tren Raylara Giren Otomobile Böyle Çarptı İzle

kaza anı

( MEKSIKO ) - Tren raylara giren otomobile böyle çarptı MEKSIKO

Bild Kamera Güvenlik Kamerası 


- Meksika’da zamanında duramayan ve ön kısmı raylara giren otomobile hızla gelen tren çarptı. Nuevo Leon eyaletinde yaşanan kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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