- Tren Raylara Giren Otomobile Böyle Çarptı İzle



- Meksika’da zamanında duramayan ve ön kısmı raylara giren otomobile hızla gelen tren çarptı. Nuevo Leon eyaletinde yaşanan kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

