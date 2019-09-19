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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tren kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

Tren kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

kaza yapan trenden detaylar

Tren Seferleri Hızlı Tren Makinist Trol 

-Ekiplerin çalışması
-Röportaj
-Cenazelerin çıkarılması
-Detaylar

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’te kılavuz trenin tünelin içinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinistin kimlikleri belirlendi. Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Tünelin içerisinde ilerleyen kılavuz tren, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu yaşamını yitirdi. Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartımanın, Eskişehir’den yola çıkarak Ali Fuat Paşa Garı'na kadar kontrol yaptığı öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri de durdu.
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