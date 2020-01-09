Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum gününde kabrini ziyaret etti

Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum gününde kabrini ziyaret etti

Şehir mezarlığı aile vatandaşlar dua

Sarılar Doğum Günü Tren Kazası Yolcu Treni Gözyaşı 

-Arşiv Görüntüler

( EDİRNE )- Doğum gününde evladının kabrine gelen anne feryad etti EDİRNE

- 8 Temmuz 2018 günü Çorlu sarılar mevkiinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel, doğum gününde sevdiklerinin yüreklerindeki acı, gözyaşı olup aktı. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi sarılar mevkiinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 328 kişinin de yaralandığı tren faciasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in doğum gününde mezarlığa koşan yakınlarının yüreklerindeki acı gözyaşı olup aktı. Annesi Mısra Öz Sel, oğlunun mezarına sarılıp gözyaşı döktü. Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi de yaralanmıştı. Tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in bugün doğum günü olması nedeniyle Uzunköprü şehir mezarlığında tören düzenlendi.
Törene tren kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşların yakınlarıyla birlikte Oğuz Arda Sel’in ailesi ve sevenleri katıldı.
Duaların okunmasının ardından oğlunun mezarına sarılıp gözyaşları döken annesi Mısra Öz Sel’in feryatları yürek dağladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Hatay'da Korkunç Tren KazasıHatay'da Korkunç Tren Kazası
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı