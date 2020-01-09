Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum gününde kabrini ziyaret etti

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( EDİRNE )- Doğum gününde evladının kabrine gelen anne feryad etti EDİRNE



- 8 Temmuz 2018 günü Çorlu sarılar mevkiinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel, doğum gününde sevdiklerinin yüreklerindeki acı, gözyaşı olup aktı. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi sarılar mevkiinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 328 kişinin de yaralandığı tren faciasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in doğum gününde mezarlığa koşan yakınlarının yüreklerindeki acı gözyaşı olup aktı. Annesi Mısra Öz Sel, oğlunun mezarına sarılıp gözyaşı döktü. Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi de yaralanmıştı. Tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in bugün doğum günü olması nedeniyle Uzunköprü şehir mezarlığında tören düzenlendi.

Törene tren kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşların yakınlarıyla birlikte Oğuz Arda Sel’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Duaların okunmasının ardından oğlunun mezarına sarılıp gözyaşları döken annesi Mısra Öz Sel’in feryatları yürek dağladı.



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