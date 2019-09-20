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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi İzle

Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi İzle

törenden görüntü

Makinist Trol 

-tabut görüntüsü
-dua edilmesi
-detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içerisinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinist için memleketleri Eskişehir’de tören düzenlendi.
Ankara’dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrasında kılavuz trende bulunan makinistler Recep Tunaboylu ile Sedat Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Eskişehirli makinistler için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.(TÜLOMSAŞ) önünde tören düzenlendi.

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