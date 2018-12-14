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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Ekiplerin çalışmaları

Yüksek Hızlı Tren Tren Kazası Yüksek Hız Hızlı Tren Kar Yağışı 

-Genel ve detay

( ANKARA -TOPLU-EK) ANKARA

- Ankara’da yüksek hızlı tren kazasının yaşandığı Marşandiz banliyö istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına, yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilmişti. Kar yağışının bitmesi üzerine ekiplerin çalışmaları devam etti. aralıksız devam ediyor. Dev vinçle yürütülen çalışmada, kılavuz lokomotif raylardan kaldırılarak boş arsaya bırakıldı. Polis ekipleri, burada yaptığı çalışmalarda, kaza nedeniyle ölen veya yaralanan vatandaşların eşyalarını topladı.
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