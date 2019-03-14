Tren kazası sonrasında güvenlik önlemleri artırıldı Haberi

-Atatürk caddesi çift yönlü.



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Sincan'da raylardan çıkan mazot yüklü akaryakıt treni tankerlerinden tahliye işlemi sürüyor. Kaza yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olay yerdeki Atatürk Caddesi'nde ise trafik akışı çift yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanıyor. Kocaeli’den Kırıkkale’ye giden mazot yüklü akaryakıt treni, Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Kaza sonrasında akaryakıt treninin raylara geri oturtulması ve mevcut akaryakıtın tahliye işlemi çalışmaları başlatıldı. Olay yerinde bulunan Atatürk caddesinde ise çift yönlü trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. TCDD'ye ait ekipler mazot tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından, lokomotif ve 4 tanker vagon yeniden raylara oturtulacak.

