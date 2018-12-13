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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tren kazası sonrası Adli Tıp Kurumu önünde acı bekleyiş Haberi

Tren kazası sonrası Adli Tıp Kurumu önünde acı bekleyiş Haberi

Adli Tıp Kurumu önünde ailelerin ağlaması

Kimlik Tespiti Tren Kazası Alabalık Makinist Acı Bekleyiş 

-Cenazelerin kurumdan çıkışı
-Kurum önünde bekleyen kalabalıktan görüntü

( ANKARA )- Tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi ANKARA

- Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşları içinde beklemeye başladı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu sabah saatlerinde meydana gelen, 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından enkazdan çıkarılan 8 kişinin cenazesi, Keçiören'deki Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin acılı yakınları ise Adli Tıp Kurumunun önünde kimlik tespiti için gözyaşları içinde beklemeye başladı.
Kimlikleri tespit edilen yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumundan çıkarılmaya başladı.
Kimlikleri tespit edilenlerden birinin cenazesi Konya'ya diğerinin ise Tokat'a gönderildiği öğrenildi.
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