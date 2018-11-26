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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tren kazası - SİVAS İzle

Tren kazası - SİVAS İzle

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan trenden görüntüler Sivas 'ta tren kazası - Yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta yolcu treninin, yük treni ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.Divriği ilçesinden Sivas yönüne giden yolcu treni, Ulaş ilçesi yakınlarında Bostankaya mevkisinde raylarda bekleyen yük trenine çarptı.Yoğun sisin etkili olduğu kaza yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.Lokomotiflerin zarar gördüğü kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Jandarma Tren Kazası Yolcu Treni Yük Treni 

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