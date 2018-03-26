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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tren kazası:1 ölü... Ceset, 1 saat sonra olay yerinden tekrar dönen makinistlerin fark etmesiyle bulundu

Tren kazası:1 ölü... Ceset, 1 saat sonra olay yerinden tekrar dönen makinistlerin fark etmesiyle bulundu

Trenden detay

Olay Yeri İnceleme Tren Rayları Makinist Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ve sapık ekiplerinden detay
-Kadının cansız bedeni
-Olay yeri detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da trenin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Trenin giderken çarptığı, dönüşte ise makinistlerin kadının cesedini fark etmesiyle olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Kaza, Elazığ Karşıya ile Kızılay Mahallesi arasından kalan tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık ocağına gitmek için evden çıkan 2 çocuk annesi Kadife Çelik (53), raylardan geçmeye çalışırken Tren Garı’ndan Harput istasyonuna alçı taşıyan DE 33071 sefer sayılı tren çarptı. Kadına çarptıklarını fark etmeyen ve yükü boşalttıktan 1 saat sonra geri dönen makinistler, tren raylarından kadının cansız bedeni fark etti. Bunun üzerine makinistler olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısı ile birlikte olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çelik’in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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