Tren kamyonete çarptı - ADANA

- Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi - Kaza yerinden görüntüler - Kazaya karışan tren ve kamyonetten görüntüADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde, trenin, hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İncirlik Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Mersin yönünde ilerleyen yolcu treni, hemzemin geçitte Ali Polat Demir yönetimindeki 01 B 9489 plakalı karpuz yüklü kamyonete çarptı.Kazada kamyonet sürücüsü Demir yaralandı.Makinist, kaza nedeniyle treni durdurup yolcularla birlikte yaralıya müdahale etti.Yaralı, daha sonra olay yerine giden sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Makinist, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.