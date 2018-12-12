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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Tren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - AFYONKARAHİSAR

- Kaza yapan araçtan detay - Olay yerinden görüntüTren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada, trenin çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde, hemzemin geçitte meydana gelen kazada trenin çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Soner Ünlü (48) idaresindeki 03 EE 325 plakalı otomobil, Hisar Mahallesi Ulupınar kümeleri mevkisindeki hemzemin geçitte, 72014 sefer sayılı Tuncay Usta yönetimindeki Afyonkarahisar - Denizli seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre derinliğindeki dereye savrulan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Ünlü, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Soner Ünlü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk Müdahale Hemzemin Geçit Yolcu Treni Karahisar Ağır Yaralı 

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