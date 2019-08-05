Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Tren İçinde Kobra Yılanı Yavruları Bulundu

- Tren İçinde Kobra Yılanı Yavruları Bulundu

-Jiujiang Rtren istasyonu

Tren İstasyonu Yumurta A Haber Kobra Yılanı Hayvan 

--Bagaj odasında bulunan yılan yumurtaları
--Polisin etrafı kordon altına alması
--Yumurtadan çıkan yılanlar

( PEKİN ) - Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu PEKİN

- Çin'in Jiangxi eyaletinde bir trende 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu. Çin'in Jiangxi eyaletinde bir trenin bagaj odasında yeni yumurtadan çıkmış 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu. Güneydeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nden Jiangxi’deki Jiujiang şehrine seyahat eden bir adama ait olan yavruların kutu içinde bulunan 500 yumurtadan 25'inin kırılmasıyla sağ kalabilen yavrular olduğu bildirildi.
İstasyon görevlileri yılan yavrularını trenin bagaj odasında dolaşırken bulduğunu, yumurtaların sıcak hava yüzünden kırılmış olabileceğini bildirdi. Polise ve vahşi hayvan uzmanlarına haber veren görevliler daha sonra yılan yavrularının kral kobra cinsi olduğunu ve çok tehlikeli olduklarını öğrendi. Yumurtaların sahibinin yılanları internette satmak için aldığı ortaya çıktı. Olay, daha fazla araştırma yapılması için yerel ormancılık polisine sevk edildi. Demir yolu polisi, yılanlar ve diğer canlı hayvanlar da dahil olmak üzere hayvanlarla birlikte 20 kilodan daha ağır olan parsellerin yasak olduğunu belirten bir tüzüğe işaret etti.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı