Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü

Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü

Tren raylarındaki Çekici

Çalışan Kadın Tren Rayları Kabiliyet Avcılık Kadın Hasta 

-Kaza yeri. Olay yerinde inceleme yapan ekipleri
-Hastane önündeki Yakınları

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da tren raylarını kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tren çekicisinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hızırilyas Mahallesinde tren raylarından geçmek isteyen 48 yaşındaki Hacer Ünlü isimli kadına hem karayolunda hem de raylarda hareket kabiliyeti olan yol bakım kamyonu (çekici) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 48 yaşındaki Hacer Ünlü olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Hacer Ünlü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Hacer Ünlü ’nün yakınları Hastane Morgu önünde gözyaşlarına boğuldular.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı