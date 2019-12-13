Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü

-Kaza yeri. Olay yerinde inceleme yapan ekipleri

-Hastane önündeki Yakınları



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur'da tren raylarını kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tren çekicisinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hızırilyas Mahallesinde tren raylarından geçmek isteyen 48 yaşındaki Hacer Ünlü isimli kadına hem karayolunda hem de raylarda hareket kabiliyeti olan yol bakım kamyonu (çekici) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 48 yaşındaki Hacer Ünlü olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Hacer Ünlü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Hacer Ünlü ’nün yakınları Hastane Morgu önünde gözyaşlarına boğuldular.



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