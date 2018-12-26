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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tren çarptığı minibüsü metrelerce sürükledi o anlar kameraya böyle yansıdı İzle

Tren çarptığı minibüsü metrelerce sürükledi o anlar kameraya böyle yansıdı İzle

bariyerler kapanıyor

Hemzemin Geçit Güvenlik Kamerası Yük Treni Benzin İstasyonu Benzin 

-tren bir önceki kavşakta araca çarpıp önüne katarak ilerliyor
-112 ekipleri hemen koşarak aracın başına gidiyor

( NİĞDE )- Olay yerinde bulunan 112 ekiplerinin çabası NİĞDE

- Niğde'de bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treninin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gece 03.30 sıralarında Özel İdare kavşağı demir yolu geçidinde meydana gelen kazada iddiaya göre Mehmet U. yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari aracın bariyerin açık kalan kısmından geçmeye çalıştığı esnada hemzemin geçitte trenin çarparak 250 metre sürüklediği aracın görüntüleri çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında benzin istasyonunda yakıt ikmali yapan 112 ekipleri hemen kazaya koşarak yaralıları müdahale ettiği görülüyor. Kazada sürücü Mehmet U. (39) ağır yaralanırken Ahmet Y. (40) ise hayatını kaybetmişti. (YE-TB-
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