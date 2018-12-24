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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tren bacaklarını parçaladı, pes etmeyip hayata tutundu

Tren bacaklarını parçaladı, pes etmeyip hayata tutundu

-Köpeğin yaralandığı dönemli ilk görüntüleri

Köpek Tedavi Süreci Bild 

--Köpeğin tedavi süreci
--Köpeğin tedavi sonrası yürümesi

( BALIKESİR -ÖZEL)- Kangal köpeği Venüs hayata sıkı sıkı tutundu BALIKESİR

- Geçen ağustos ayında Balıkesir’de bacakları ve kuyruğu parçalanmış halde olan kangal cinsi köpek hayata tutundu. Uzun bir tedavi döneminin ardından sağlığına yavaş yavaş kavuşmaya başlayan Venüs isimli köpek, protezlerinin takılmasının ardından kendisine bakacak bir sahip arıyor. Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yetkilileri, ağustos ayında Balıkesir’de tedaviye aldıkları kangal cinsi köpeğin iki bacağı ile hayata tutunduğu bildirildi.
SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğin veteriner hekim Esma Yıldar tarafından operasyonlarının başarılı halde yapıldığını, ancak sağ arka bacağını ve kuyruğunu geçirdiği kazadan dolayı tamamen kaybettiğini söyledi.

Yılmaz, ön sol kolunun ise protez yapılacak durumda ampute edildiğini belirtti.
Yılmaz, Venüs'e kısa süre sonra protez takılacağını, şu an hayatını Şile’deki çiftliklerinde geçirdiğini belirtti.

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