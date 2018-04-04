Travestilerin tüfek dipçikli ve sopalı kavgası kamerada

-Travestilerin ve grup üyelerinin bir birlerine tüfek dipçiği ve sopa ile saldırması

-Polisin müdahale etmesi

-Grup üyelerinin bir birlerine yumruklaması ve tekmelemesi



( AFYON KARAHİSAR)- Travestiler ile bir grup arasında çıkan kavgada iki tarafta bir birine tüfek dipçiği ve sopa ile saldırıyor- Travesti 2 şahsı tüfek dipçiği ile yere böyle serdi AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da transeksüellerin (travestilerin) karıştığı tüfekli, sopalı kavga kameralara yansıdı. Travestiler ile başka bir grup arasında çıkan kavgada grup üyeleri birbirlerine tekme, yumruk, uzun namlulu tüfeğin dipçiği ve sopalar ile saldırdı. Olay, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Erenler Mahallesi, Gençlik Parkı civarında meydana geldi. Sebebi bilinmeyen ve önceki gün gece geç saatlerde yaşanan kavga çevre sakinleri tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Görüntülere yansıyan kavganın ise şu şekilde gerçekleştiği görülüyor: Yolun ortasında duran beyaz bir otomobilden inen 2 travesti ve bir erkek şahıs, önlerinde duran 3 erkek şahıs ile tartıştıktan sonra bir anda bir birlerine saldırıyorlar. Ardından travestilerden biri hangi gruba ait olduğu bilinmeyen uzun namlulu bir tüfek ile karşı gruptan iki kişiye birden vurmaya başlıyor. Şahıslar aldıkları darbeler ile yere düşerek bir süre öyle kalıyor. Araca koşan diğer şahıs ise travesti arkadaşlarının dövdüğü şahıslara arabadan aldığı bezbol sopası ile vurmaya başlıyor. Grup üyelerinden biri travestinin elinden tüfeği alarak bu defa onları arabaya doğru kovalıyor ve sonrasında travestilerden biri araca bindiği sırada sert bir şekilde kafasına tüfeğin dipçiği ile vuruyor. Travesti aldığı darbe ile sendeleyip yere düşecekken kendini toparlayıp ayağa kalkıyor. Ortalık tam duruldu derken kavga bir anda yine alevleniyor Daha sonra kavga bir süre sakinleştikten sonra olay yerine gelen polis ekipleri ellerindeki coplarla gruba müdahale etmeye çalışırken, travestiler bağırarak karşı grubun üyelerine küfür etmeye başlıyor. Sonrasında ise devreye yine tekme, yumruklar giriyor. Bir şahıs bağıran travestiyi yumruklayarak yere düşürüyor, başka bir şahsı ise travestiyi yumruklayan şahsa tekme ile saldırıyor. Kavganın sonu görüntülere yansımazken, olayla ilgili kaç gözaltı olduğu ise bilinmiyor. Polisin kavgaya karışan tarafları gözaltı yapıp karakola götürdüğü öğrenildi.

