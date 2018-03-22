Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nin Panel’i gerçekleştirildi

-Panelden görüntü

-Genel detay



( ANKARA )- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen:- "Doğu Anadolu ve kadim şehri Erzurum’un bir birinden güzel yemekleri söz konusu. Yıllarca bunlar gizli kalmış. Maalesef ülkemizde ve dünyamızda tanıtıma imkanı bulmamış" ANKARA



- Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi ile ilgili Panel gerçekleştirildi.

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi, bugün ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla başladı.

Açılıştan sonra fuarla ilgili bir Panel gerçekleştirildi.

Panel’e konuşmacı olarak katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Gastronomi zirvesi dolayısıyla bugün Ankara’da bulunmaktayım. Türkiye’mizin yemek çeşitlerinin tanıtılması ve bu yemek lezzetlerinin sunumu ile ilgili güzel bir fuar organize edilmiş burada. Doğu Anadolu ve kadim şehri Erzurum’un bir birinden güzel yemekleri söz konusu. Yıllarca bunlar gizli kalmış. Maalesef ülkemizde ve dünyamızda tanıtıma imkanı bulmamış” dedi.

Bir yemek kitabı hazırladıklarını ve kitap sayesinde Erzurum’un yemek çeşitlerini, gerek Türkiye’de gerekse dünyada tanıttıklarını belirten Sekmen, “Bunlar ülkenin bir zenginliği. Sadece tarihi eserler söz konusu değil. Turistler yemek lezzetlerine bakıyor. Erzurum’un gerek kıs turizmi, gerek yayla turizmi ve gerekse tarihi kültürel eserleri önemli bir yer alıyor. İnanıyorum ki bundan sonra Erzurum’a yemek çeşitlerinin çokluğu nedeniyle birçok turist gelecek. Bir yandan kayak yaparken bir yandan da yemekleri tatma şansı bulacaklar. Erzurum denince akla hem hayvancılık hem de organik tarım akla geliyor. Bugün burada bunları sunma şansımız oldu” ifadelerini kullandı. Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi Panel’i çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

