Travel Turkey İzmir'de Muğla stantlarına büyük ilgi

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-muğla büyükşehir belediye başkanı osman gürün röp



( MUĞLA ) - ‘Travel Turkey İzmir’ turizm fuarında Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Menteşe ilçelerinin açtığı stantları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, önümüzdeki yıllarda Muğla’nın bir bütün olarak tanıtılacağını açıkladı.

MUĞLA



- Türk turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan ‘Travel Turkey İzmir’ turizm fuarı kapılarını 13’üncü kez açarken, fuarın gözdesi Muğla oldu. Fuarda Muğla, Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Menteşe ilçeleri açtıkları stant ile yerli ve yabancı ziyaretçilere yöresel ürünleri, tarihi ve ören yerleri ile tanıtılıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, fuar alanında Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Menteşe ilçelerinin stantlarını ziyaret ederken, Travel Turkey İzmir turizm farında “Travel Turkey Turizm Fuarı -2020 Muğla Turizmi’ konulu resepsiyona Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Bu daha çok içeriye dönük bir fuar. Yani Türkiye’deki bütün hemşehrilerimize yönelik, bütün illerin kendilerini sergiledi, Türk vatandaşlarına kendi ilçelerini illerini tanıttıkları bir fuar. Biz çok olağanüstü zengin bir coğrafyaya sahip bir ülkeyiz. Muğla, Dalaman, Bodrum, Fethiye, Marmaris ve bütün ilçelerimiz tanıtılıyor. Burada Muğla’ya gelmek isteyenler bizleri ziyaret ediyor, Gaziantep’i gitmek isteyenler o ilin stantlarını ziyaret ediyor. Dolayısı ile millet olarak bütün değerlerimize sahip çıkıp bununla gurur duyuyoruz. Bu fuarlar birbirimize daha çok kaynaşmamız için kucaklaşmamız için çok önemli. Her yıl katılıyoruz” dedi.

Önümüzdeki yıl 13 ilçe Büyükşehir çatısı altında tanıtılacak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Travel Turkey İzmir fuarına önümüzdeki yıl Büyükşehir çatısı altında büyük bir stantta tanıtacaklarını belirterek, “Önümüzdeki yıl Büyükşehir’in organizasyonu içinde büyük bir alanı 13 ilçemizi bir araya getirecek şekilde stantlarımızı oluşturacağız. Muğla’yı Seydikemerinden Bodrum’una, Marmaris’inden Kavaklıdere’sine kadar i3 ilçemizi birlikte tanıtacağız. Çünkü biz birlikte daha güçlüyüz, daha önemliyiz ve daha değerliyiz” dedi.





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