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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trans bireyin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü Video

Trans bireyin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü Video

Olay yerindeki polis araçlarından genel görüntüler

Polis Aracı Görgü Tanığı Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Apartman etrafından genel görüntüler
-Polislerden genel ve detay görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler
-Sağlık ekiplerinden genel görüntüler
-Tabutun apartman girişi
-Trans bireyin polis aracına bindirilmesi
-Tabutun çıkarılması ve cenaze aracına bindirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi Trans bireyin evinde yakaladığı babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan T. (59) Trans bireyin arkadaşı olan Ercan Z.(54)’nin evine gitti. Bu sırada oğlu Ali T. (29) ile karısı Saliha T., Ramazan T.’yi takip etti. Bir süre sonra bir apartmanın zemin katında bulunan daireye annesi Saliha T. ile giren Ali T., babası Ramazan T.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saliha T. ile Ali T. olay yerinden hızla kaçtı. Ercan Z. ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali T.’in öldüğü belirledi. Olayı görgü tanığı olan Ercan Z. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ramazan T.’in cesedi ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Ali T. yanında bulunan annesi Saliha T.’ye polis ekiplerince her yerde aranıyor.
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