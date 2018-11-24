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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Tramvayda Çiğköfte Partisi - Frankfurtlu Antepliler Tramvayda Çiğköfte Yoğurdu

- Tramvayda Çiğköfte Partisi - Frankfurtlu Antepliler Tramvayda Çiğköfte Yoğurdu

Gaziantep yazan tramvaya misafirler binerken

İsaf Salar Vagon 

-Tramvayın içinde canlı müzik eşliğinde katılımcılar Frankfrut'ta tur attılar
-Çiğköfte yoğrularak katılımcılara ikram edildi.
-Frankfurt Başkonsolosu Burak Karatı'nın konuşması
-Canlı müzik eşliğinden aynayan katılımcılar.
-Frankfurt ve Çevresi Gaziantepliler Derneği Başkanı Ökkeş toy'an açıklamasaları
-Tramvaydan detaylar

( FRANKFURT ) - Tramvayda çiğköfte partisi- Frankfurtlu Antepliler tramvayda çiğköfte yoğurdu FRANKFURT

- Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Gaziantepliler "Tramvayda Çiğköfte Partisi" düzenledi.
Tramvayda yoğrulan çiğköfteleri yiyen katılımcılar, hem Antep türküleriyle eğlen hem de Frankfurt'u da gezdi. Frankfurt Gaziantepliler Kültür Derneği tarafından organize edilen "Tramvayda Çiğköfte Partisi" etkinliğine Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.
Tramvayın istikamet tabelasına "Gaziantep" , numarasına de Antep'in plaka numarası "27" yazıldı. Mahalli sanatçıların seslendirdiklerini Gaziantep türküleriyle davetliler hem Frankfurt'u gezdi hem de doyasıya eğlendi. Üç vagondan oluşan tramvayın arka kısmında çiğköfte yoğrularak katılımcılara servis edildi. Başkonsolos Karartı, etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Tramvayda çiğköfte etkinliği yapmak ancak Türklerin aklına gelebilirdi. Bunu da yaptık. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
Frankfurt Gaziantepliler Derneği Başkanı Ökkeş Toy ise, "Tramvay kiralayarak iki saat boyunca Frankfurt Başkonsolosumuzun ve misafirlerimizle birlikte çiğköfte partisi düzenledik. Öğretmen arkadaşlarımız Antep türküleri icra ettiler. Çiğköfte yoğurarak misafirlerimize ikram ettik. Ardından Gaziantep'in leziz baklavasını tattırdık. Katılımcılar yaptığımız ‘meşk’ den son derece memnun kaldılar. Hedefimiz kültürümüzü yaşatmak ve dayanışmamızı arttırmaktır" diyerek katılımcılara teşekkür etti.
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