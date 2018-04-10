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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Tramvaya kurt köpeği eskortu İzle

Tramvaya kurt köpeği eskortu İzle

seyir halindeki tramvay

Tıp Fakültesi Fakülte Köpek İlginç Görüntü Cep Telefonu 

-önünde koşan kurt köpekleri
-görevlinin köpekleri dışarı çıkarması
-izleyen vatandaşlar
-detaylar

( GAZİANTEP ) - Tramvay yolundaki ilginç görüntü, yolcuları şaşırttı GAZİANTEP

- Gaziantep'te tramvay yolundaki 2 kurt köpeği ilginç görüntüye neden oldu. Tramvaydan önce durağa gelen köpekler, bir görevlinin çabası ile demiryolundan çıkarıldı. Gaziantep Tıp Fakültesi Durağında tramvay bekleyen yolcular, ilginç bir görüntü ile karşılaştı. İbni Sina'dan Gar istikametine seyahat etmek için bekleyen yolcular, tramvaydan önce demiryolunda koşan köpekleri gördü. Durağa kadar koşan köpekler, bir görevlinin çabası ile demiryolundan çıkarıldı. Köpekleri ezmemek için uzun süre yavaş hareket eden tramvay, köpeklerin demiryolundan çıkarıldığı tıp fakültesi durağında bekleyen yolcuları alarak, sefere normal seyrinde devam etti. Tramvaydan kaçmak için bir süre koşan ve yorulan kurt köpeklerinin bitkin düştükleri görüldü.
Bazı yolcular ise ilginç anı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler, izleyenlerin "tramvaya kurt köpeği eskortu" yorum ve esprilerine neden oldu.
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