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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Tramvay öğrenci servisine çarptı: 6 yaralı

Tramvay öğrenci servisine çarptı: 6 yaralı

Yaralıların ambulansa götürülmesi

Polis Hastane Öğrenci Servisi 

-Kazadan görüntüler
-Tramvay ve servisten görüntüler
-Çevredeki vatandaşlardan görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ )- Raydan çıkan tramvay trafiği kilitledi KAYSERİ

- Kayseri’de tramvayın öğrenci servisine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 S 0129 plakalı öğrenci servisi ile 3805-B numaralı tramvay çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvay raydan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde önlem alarak, inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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