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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Tramvay kazası güvenlik kamerasında - KOCAELİ İzle

Tramvay kazası güvenlik kamerasında - KOCAELİ İzle

- Kaza anıKocaeli'de tramvay kazası güvenlik kamerasında - İzmit'te kavşaktan dönen özel halk midibüsünün tramvayla çarpışma anı güvenlik kameralarınca kaydedildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kavşaktan dönen özel halk midibüsünün tramvayla çarpışma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki 41 J 0213 plakalı özel halk midibüsü, Milli İrade Meydanı Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken aynı istikametten gelen tramvayla çarpıştı.Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve midibüste hasar oluştu.Öte yandan kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tramvayın, geçişi esnasında dönüş yapan özel halk midibüsü ile çarpışması yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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