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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tramvay hattının katener teli koptu, seferler durdu

Tramvay hattının katener teli koptu, seferler durdu

Ekiplerin çalışmalarından görüntü

Sosyal Medya İş Makinesi 

-İş makinasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- Kabataş-Bağcılar Tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Katener telinin kopmasının ardından ekipleri telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Tellerin kopmasına ilişkin Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır.”Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.
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