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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Tramvay halk otobüsü böyle çarpıştı

- Tramvay halk otobüsü böyle çarpıştı

-Tramvayın kaza anı

Güzergah Kırmızı Işık Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Mobese Kameraları 

--güvenlik kamerası görüntüsü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvayın dönüş yapmak isteyen halk otobüsüyle çarpışma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kaza, 15.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.T. idaresindeki 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü kavşakta dönüş yapmak isterken, aynı istikametten gelen tramvayla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve otobüste maddi hasar meydana gelen kaza sebebi ile kavşakta uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce halk otobüsünün çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tramvay tekrar güzergahında hareket etti. Ekiplerin incelemelerinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde duraktan çıkan tramvay, kırmızı ışıkta geçen özel halk otobüsüne çarpıyor. (MK-GY
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