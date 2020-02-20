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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tramvay faciayı önledi İzle

Tramvay faciayı önledi İzle

-kaza yerinde görüntüler

Polis Güvenlik Önlemi Direksiyon 

--Tramvaydan görüntüler
--otomobillerden görüntüler
--Ekiplerim çalışması
--diğer detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri’de kazaya karışan otomobil tramvay durağına girdi, vatandaşlara çarpmasını tramvay önledi KAYSERİ

- Kayseri’de kazaya karışan otomobil, yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. Otomobilin durakta bekleyen vatandaşlara çarpmasını da, tramvay engelledi. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yurtlar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Y.A. yönetimindeki 38 ACB 467 plakalı araç ile 38 ADK 676 plakalı araç kavşak içinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ACB 467 plakalı otomobil, tramvay durağına daldı. Bu sırada durakta tramvayın olması otomobilin yayaları ezmesini önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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