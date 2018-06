Trakyalılar iftar sofrasında buluştu

-Başkan Cahit Altunay’ın konuşması



- Sultangazi'de düzenlenen iftar programında Trakyalılar, Kudüs manevi atmosferinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. İftardan sonra konuşan Başkan Altunay ”Biz öyle bir ülkeyiz ki belki Dünya’nın en güçlü ülkesi değiliz ama en çok yardım eden ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en hoşgörülü ilçesiyiz” dedi Sultangazi'de düzenlenen iftar programında Trakyalılar, Kudüs manevi atmosferinde oruçları açmanın mutluluğunu yaşadı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her gün farklı bir grubu iftar sofrasında buluşturan Sultangazi Belediyesi ilçede yaşayan Edirne,Tekirdağ ve Kırklaleli'li vatandaşları iftarda ağırladı. Kudüs temalı etkinlik alanındaki iftar programına Sultangazi Belediye Başkan Cahit Altunay’ın yanı sıra eşi ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte dualar edip oruçlarını açtı. “Ne verirsen teşekkür eden bir millet yok hesap soran bir millet var artık” Ülke olarak daha güçlü olmamız gerektiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay” Ramazan ayı o kadar bereketli aydır ki Allah önce aç bırakıyor gör açlığın nasıl bir şey olduğunu ama akşamda öyle bir sevinç veriyor ki hep oruç olsun isteriz. Bu Ramazan da eve iftar etmedik ama sahur da yapmadık eşimde burada. Bu salonlarda iki akşamda bir sahur var. Bu millet vermek için yarışıyoruz. Biz öyle bir ülkeyiz ki belki Dünya’nın en güçlü ülkesi değiliz ama en çok yardım eden ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en hoşgörülü ilçesiyiz. Bir başka toplumda bu yok böyle toplum göremezsiniz. Biz Avrupa’yı da gezdik gördük. Şimdi benim vatandaşım çöpü alıyor musun su akıyor mu onu sormuyor o senin görevin diyor. A caddesini Paris gibi aydınlattın benimkini ne zaman yapacaksın diye soruyor. Ama bir şeyi öğrettik bu millete hesap sormayı ne verirsen teşekkür eden bir millet yok hesap soran bir millet var. Bizde bunu istiyoruz. Biz artık kendi silahımızı kendi tankımızı yapıyoruz teröristler kafasını çıkardığında vuruyoruz. Kimseye sormadan Afrin’e girdik ve 250 bin Suriyeli geri döndü. Gelecekle ilgili iddiamız var 2023,2053 ve 2071 iddiası yani yüz yıl sonrasının projelerini yapan bir ülkeyiz. Yarınlar çok daha güzel olacak inşallah” dedi “Artık Haseki buraya taşınacak” Sultangazi’ye yatırımların devam edeceğinin ifade eden Altunay “Şuan Sultangazi Belediyesi 3 tane üniversite yapıyoruz. Biri bitti ikisi de yıl sonunda açılacak. İstanbul Üniversitesin Diş hekimliğini, Sağlık Bilimleri Fakültesini ve Sosyal Bilimler gelecek. Hemen yan tarafta devlet hastanemiz yapıyoruz.178 yoğun bakım yataklı toplam 778 yataklı devlet hastanesini on birinci ayda açıyoruz şehir hastanesi. Şimdi Haseki gelecek Diş hastanesi var hastane güzel. Artık Haseki buraya taşınacak” diye konuştu.