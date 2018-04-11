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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trakyalı domatesçiden şarkılı eğlenceli anons

Trakyalı domatesçiden şarkılı eğlenceli anons

zerzevatçının anons görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sosyal Medya Rekor Şili 


- Tekirdağ’da bir zerzevatçı satış yapmak için söylediği şarkılı anonsun renkli görüntüleri sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekiyor. Tekirdağ’ın sokaklarında arabasıyla, sebze satışı yapan bir zerzevatçı, Trakya insanının renkli kişiliğini yaptığı anons ile sergiliyor. Trakya’da insanların şarkılara ve oyunlara olan ilgisini göz ününe seren anons şekli sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Şarkı eşliğinde ‘domates var, patates var soğan da var, domatesçi geldi’ sözleri sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekti. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan video birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğenildi.
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