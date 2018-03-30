'Trakya'nın tek antik tiyatrosu' gün yüzüne çıkarılacak - KIRKLARELİ
"Trakya'nın tek antik tiyatrosu" gün yüzüne çıkarılacak - KIRKLARELİ - Geç Roma dönemine ait antik tiyatrodan görüntüler (Arşiv) - İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan'ın konuşması"Trakya'nın tek antik tiyatrosu" gün yüzüne çıkarılacak - Kırklareli 'nin Vize ilçesindeki Geç Roma Dönemine ait antik tiyatronun ortaya çıkarılması için yurt içi ve yurt dışından birçok üniversite talepte bulundu - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Asan: - "Roma döneminin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Vize, Trakya'nın tek antik tiyatrosuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle alanda bilimsel kazı yapılması için çok yoğun talep alıyoruz. Özellikle yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden taleplerde bulunuluyor"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Vize ilçesindeki Geç Roma Dönemine ait antik tiyatronun ortaya çıkarılması için yurt içi ve yurt dışından birçok üniversite talepte bulunuyor.Kültür ve Turizm Bakanlığınca antik tiyatronun çevresindeki 21 özel mülkiyet kamulaştırıldı ve yapıların yıkım çalışmaları sone erdi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın tek antik tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
Antik tiyatronun turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Asan, 2009 yılında başlattıkları kamulaştırma çalışmalarının sona erdiğini ve alanda kazı çalışmaları başlatılması için gayret gösterdiklerini anlattı.Kazı öncesi ön çalışmaların tamamlandığını aktaran Asan, şunları söyledi:''Antik tiyatro çevresinde 21 adet parselin kamulaştırma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar 1 milyon 300 bin bütçe ile gerçekleştirildi. Alanın temizlenmesi gerektiğinden alanın projesi hazırlandı ve binalar temizlendi. Tiyatronun zarar görmemesi için etrafını da tel örgü ile kapladık. Bu alanın bilimsel kazısı için çok yoğun talep alıyoruz. Roma döneminin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Vize, Trakya'nın tek antik tiyatrosuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle alanda bilimsel kazı yapılması için çok yoğun talep alıyoruz. Özellikle yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden taleplerde bulunuluyor. En son Almanya'daki bir üniversiteden talep aldık. Tabii ki bunlar bizim için güzel çalışmalar. Vize, Roma döneminin ilk yerleşim yerlerinden biri ve 2 bin kişilik sahnesi olan bir Antik tiyatroya sahip. Vize, bir döneme de başkentlik yaptığı için çok önemli.''Asan, ekibin belirlenmesinin ardından kazı çalışmalarının başlayacağını kaydetti. Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı ise kazı çalışmalarının tamamlanması ile turizme kazandırılacak antik tiyatronun ilçeyi hareketlendireceğini dile getirdi.Çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran Balkı, antik tiyatroyu önemsediklerini anlattı. - Antik TiyatroAntik tiyatroda yapılan kazıda, sahne kısmının Bizans döneminde ciddi bir tahribata uğradığı belirlendi.Sahnenin doğu bölümünde bir Bizans yapısı, batı kısmında ise bir fırın kalıntısı ortaya çıkarıldı. Tiyatronun oturma basamakları, bunların arasındaki yollar, sahne binası ve orkestra bölümleri de günümüze ulaştı.Bölgede daha önce yapılan kazılarda çok sayıda Roma, Bizans ve Osmanlı keramikleri, cam ve metal buluntular ortaya çıkarılmıştı.Kazılarda elde edilen blok mermerler üzerinde kabartma rölyefler ile heykeller, Kırklareli Müzesinde sergileniyor.