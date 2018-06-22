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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Trakya'daki gümrüklerde 9 bine yakın oy kullanıldı - EDİRNE

Trakya'daki gümrüklerde 9 bine yakın oy kullanıldı - EDİRNE



. - Oy verme işleminden detaylarTrakya'daki gümrüklerde 9 bine yakın oy kullanıldı - Oy kullanma işleminin başladığı 7 Haziran'dan bugüne kadar Trakya'daki sınır kapılarına konulan 8 sandıkta yaklaşık 8 bin 162 kişi oy kullandıEDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Kapıkule ve Gar sınır kapılarındaki sandıklarda Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını kullanıyor.Trakya'daki gümrük kapılarında oy kullanma işleminin başlatığı 7 Haziran Perşembe gününden bugüne kadar sınır kapılarına konulan 8 sandıkta 8 bin 162 kişi oy kullandı.Almanya'dan gelen Yurdagül Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin Almanya'da kendisinin de Kapıkule'de oyunu kullandığını anlattı.Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini anlatan Dönmez, "Ülkemiz için hayırlı olsun, inşallah tuttuğumuz parti kazanır. Ülkemize geldiğimiz için mutluyuz." dedi.
Sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy verilebilecek. Oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Yurt Dışı Uttu Allah 

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