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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trakya'da kar yağışı - KIRKLARELİ Haberi

Trakya'da kar yağışı - KIRKLARELİ Haberi

- Kar yağışının etkili olduğu bölgeden görüntülerTrakya'da kar yağışıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Bölgede 3 gündür etkili olan sağanak, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 3, Kofçaz ilçesinde de yer yer 4 santimetreye ulaştı.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yolda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtti.
Bu arada sabah saatlerinde Edirne kent merkezinde başlayan kar yağışı etkisini yitirdi.Kar yağışı, Balkan köyleri olarak bilinen Bulgaristan sınırındaki köylerde etkili oluyor.

Kar Kalınlığı Akalan Kar Yağışı Irak 

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