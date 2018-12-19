Trakya'da kar yağışı etkili oluyor



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarısı yapmasının ardından beklenen kar yağışı İstanbul’un sınır komşusu Çorlu’da sabah saatlerinde başladı.

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar yetkililerin gelecek uyarısı yaptığı karla karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği, belediye ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına başladığı ilçede kar yağışı sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor. İstanbul’un sınır komşusu Çorlu’da başlayan kar yağışının kısa süre içerisinde İstanbul’da da etkili olması ön görülüyor. TEKİRDAĞ



- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gece başlayan kar yağışı Tekirdağ’ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da kar etkisini göstermeye başladı.

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’yı beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden Ahmet Can isimli vatandaş, “Geçen sene yaşamadık ama bu sene iyi oldu. Birazda hazırlıksız yakalandık” dedi.

Kar yağışı nedeniyle yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana gelirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollarda ve uygulama noktalarında sürücüleri kar nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da sabah saatlerinde kenti beyaza bürüyen kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte gece saat 02.30 sularında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’yı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri yolda çalışmalar başlattı. Kar nedeniyle yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar yaşanırken, Çok sayıda aracın yolda mahsur kalması, telefon kameralarına yansıdı. Kent genelinde kar yağışına karşılık kurum ve belediyelere bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçede okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı Çorlu’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar sürücüleri zor durumda bırakırken, kar yağışına en çok sevinenler çocuklar oldu. İlçede tüm okullar bugün öğleden sonra ve yarın olmak üzere bir buçuk gün süreyle tatil edildi. Okulların tatil edildiği haberinin ulaşmasının ardından öğrenciler derslere ara vererek evlerinin yolunu tuttu. Okullarından çıkan çocuklar yol kenarlarında biriken karlarla oynadı. Çocuklar bir süre karın keyfini çıkardı. EDİRNE



- Kar yağışı, Edirne’de etkili olmaya devam ediyor. Karın keyfini ise her zaman olduğu gibi yine çocuklar çıkarıyor. Edirne Merkez’de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı özellikle sürücüleri etkiliyor. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Okulda teneffüslerde dışarıya çıkan çocuklar doyasıya kartopu oynadı. Kar yağmasını fırsat bilen çocuklar bunu eğlenceye dönüştürdü. Kar yağışının Edirne ve çevre ilçelerinde etkisini sürdüreceği belirtildi. EDİRNE



- Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Keşan’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürdü. Kar yağışına en fazla sevinen ise çocuklar oldu. Eğitime bir gün ara verilen ilçede çocuklar kardan surlar yaparak, kartopu oynadı. Karın tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi. İlçenin karla kaplanmasının ardından oluşan manzara ise kartpostallık görüntüler andırdı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. KIRKLARELİ



- Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Trakya bölgesinde etkili olan kar yağışı, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Türkiye’nin Bulgaristan’a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise yer yer yaklaşık 8 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek olduğu kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

