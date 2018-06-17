Trakya'da hububatta yüksek verim beklentisi - KIRKLARELİ Haberi
- Buğday tarlasından genel görüntü - Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel'in konuşması Trakya'da hububatta yüksek verim beklentisi - Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel: - "Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren, buğday üretiminde de kalitesi ile söz sahibi olan Trakya'da, bu yıl da yüksek verim bekliyoruz"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Trakya'da bu yıl hububatta yüksek verim beklediklerini söyledi.
Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle arpa, buğday, ayçiçeği ve mısır rekoltesinin, bu süreçten sonra hava koşullarında olağanüstü bir durum olmaması halinde, üreticinin yüzünü güldürecek düzeyde olacağını tahmin ettiklerini anlattı.Son yağışlar ile hububattaki verimin arttığını dile getiren Altıntel, geçen yıl iyi bir yıl geçiren çiftçilerin bu yıl da mutlu bir sezon geçireceklerine inandıklarını kaydetti. Türkiye'de çiftçiliğin her geçen gün geliştiğini belirten Altıntel, şöyle devam etti:"Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştiren, buğday üretiminde de kalitesi ile söz sahibi olan Trakya'da, bu yıl da yüksek verim bekliyoruz. Verimler bu yıl iyi olur. En az dönüm başına 400 ve 500 kilogram gibi ümit ediyoruz. Buğday fiyatlarının da verimin de iyi olacağı kanaatindeyiz. Bu yıl yine ümitliyiz. Geçen yıl çiftçimiz hem fiyatta hem verimde hem de ödemede çok büyük kolaylıklar gördü. Bu yıl da aynı olacağı kanaatindeyim. Çiftçimiz de memnun olacak diye düşünüyorum."Altınel, Trakya'da kaliteli üretim yapıldığına dikkati çekerek, yakın gelecekte Türkiye'nin hububat ambarının Trakya olacağına inandığını dile getirdi.