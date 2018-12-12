Trakya'da düzensiz göçle mücadele - TEKİRDAĞ

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Toplantıdan genel ve detay görüntüler - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın konuşmasıTrakya'da düzensiz göçle mücadele - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: - "İnsanımız dışarıdan gelen yabancıları, göçmen veya düzensiz göçmen diyeceğimiz insanları bağırlarına basıyor"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "İnsanımız dışarıdan gelen yabancıları, göçmen veya düzensiz göçmen diyeceğimiz insanları bağırlarına basıyor." dedi. Tekirdağ , Edirne ve Kırklareli valilikleri iş birliğinde "Trakya Bölgesi Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon" toplantısı yapıldı.Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında göç konusunda dünyaya örnek olacak büyük bir fedakarlıkla çaba sarf ettiğini belirten Yıldırım, "Bizim insanımız dışarıdan gelen yabancıları, göçmen veya düzensiz göçmen diyeceğimiz insanları bağırlarına basıyor. Ekmeklerini paylaşıyor, sularını paylaşıyor, hatta bazen evlerini paylaşıyorlar. Tam bir yardımseverlik, hamiyetperverlik, misafirperverlik göstergesi ortaya koyuyorlar. Bu çaba herkes tarafından takdirle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.Yıldırım, dünyanın gelişmiş ülkelerinin göçmenler konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediğini aktararak, şunları kaydetti:"Dünyanın diğer ülkeleri, Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri, hatta gayrisafi hasılası bizden çok daha yüksek olan ülkeler bunu sadece takdirle karşılıyor. Verdikleri sözde çok da durmadıklarını görüyoruz. Bizler ülkemize gelmek isteyenlere kucak açıyoruz, onların eğitimleri ve sağlıklarıyla da ilgileniyoruz. Kendi ülkelerine gitmek isteyenleri de ülkelerine gönderiyoruz. Bizim ülkemizde kalmak isteyenler de bir şekilde kalıyor. Onlarla da her şeyimizi paylaşıyoruz. Trakya'da bulunan 3 il Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ düzensiz göçten en çok etkilenen illerden. 3 il içerisinde görev yapan gerek askeri, gerek sivil teşkilatlarımız, emniyetimiz, jandarmamız ve mülki idaremizle koordinasyonun gerekli olduğu zarureti tartışılmaz. Bugün ilk defa böyle bir toplantı yapıyoruz. Bu bölgede ilk defa 3 il arasından Edirne valimiz koordinatör vali olarak görevlendirildi. Bundan sonra süreç daha hızlı işleyecek. İş birliği içinde yapılması gerekenleri tamamlayacağız."Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kaymakamlar, emniyet, jandarma yetkilileri ve kurum müdürleri katıldı.