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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Traktörüyle karlı yolda mahsur kalan besici donmaktan kurtarıldı

Traktörüyle karlı yolda mahsur kalan besici donmaktan kurtarıldı

Karla kapanan yol açılırken

Mahsur Kaldı Jandarma İş Makinesi Hayvan 

-Detay

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde hayvanlarına traktörüyle saman götürmek isterken kara saplanan besici, ekiplerin iş makinesiyle 4 saatlik çalışması sonucu donmaktan kurtardı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Uzunlar köyüne traktörüyle saman götürmek isterken henüz ismi öğrenilemeyen bir besici, karla kaplanan yolda içinde yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kaldı. Bir süre haber alamayan yakınları tarafından jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine giden İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle karla kaplanan yolu açtı. Aşırı soğuk nedeniyle donmaktan kurtarılan besici ekiplerin yardımıyla köyüne gitmesi sağlandı.
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