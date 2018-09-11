Traktörün römorkundan düşen yaşlı adamı görmediler, yollarına devam ettiler

-Yaralanan kardeşini merak eden yaşlı adamın görüntüsü



( KASTAMONU )- Traktörün römorkundan düşen adam, kendisini unuttu traktörü sordu- Yaralanan yaşlı adam, traktörün ne durumda olduğunu sordu KASTAMONU



- Kastamonu'da seyir halindeki traktörün römorkunda yolcular yapan yaşlı adam, römorktan düşerek yaralandı. Yaralanan yaşlı adam, başında toplanan kalabalığa traktörün nerede olduğunu sordu. Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu’da Kışla Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyden inşaat malzemesi almak için kiraladıkları traktörde seyahat eden yaşlı iki kardeşten ismi öğrenilemeyen yaşlı adam römorka bindi. Yaşlı adam, seyir halindeki traktörün römorkunda yolculuk yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü duymayan traktörün sürücüsü ve kardeşi, yolda ilerlemeye devam etti. Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar, hemen yaşlı adamın yanına koştu. Vatandaşlar, yere düşerek kafasından yara alan yaşlı adama müdahale yapılması için 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Traktörün römorkundan düşen adam, kendisini unuttu traktörü sordu Yaralanan yaşlı adam, etrafına toplanan kalabalığa kendi derdini unutarak traktörün ne halde olduğunu sordu. Vatandaşların yardımıyla sedyeye alınan yaşlı adam, ambulansa bindirilerek Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşinin düştüğünü gören yaşlı adam hemen ambulansa koşarak kardeşinin durumunu sordu. Kiraladıkları traktör şoförü ise yaşlı adama römorka binmemesi için uyarı yaptığını belirtti.

Polis ekipleri, traktör şoförüne alkol testi yaparak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

