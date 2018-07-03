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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Haberi

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Haberi

- Olay yerinden ve devrilen traktörden detay

İlk Müdahale Jandarma Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Trol 

-- AFAD'ın cesedi taşıması
-- Çevredekiler ve detaylar

( KARABÜK -HD) KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu Aşağı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde meydana geldi. 81 yaşındaki Hasan Yılmaz, 78 AN 687 plakalı traktör ile safran tarlasında temizlik yaptığı sırada fenalaştı. Kontrolden çıkan traktör tarlanın çitlerini aşarak yola devrildi. Çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı adam traktörün altından çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Yılmaz'ın kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.
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