Traktörün altında kalan kişi öldü - KARABÜK Haberi
- Olay yerinden detay - Ekiplerden detay - Ekiplerin çalışması - Cesedin ambulansa konulmasıKARABÜK (AA) - Karabük ’ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aşağı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde Hasan Yılmaz (81) yönetimindeki 78 AN 687 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle tarladan çitleri aşarak yola devrildi.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Yılmaz, traktörün altında çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yılmaz'ın cesedi, Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.