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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi Haberi

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi Haberi

Devrilmiş traktörün olay yerinde görüntüsü

Acil Servis Cenaze 112 Acil Servis Yaşlı Adam 

-Vatandaşlar
-Yakınlarının feryatları
-Traktörün römorku ve üzerinde odunlar
-Kazanın olduğu yol
-Ölen sürücünün fotoğrafı
-Hastanede yaralının sedye ile taınması
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) -- Kazada traktör sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı SAMSUN

- Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybedip 1 kişi de ağır yaralanırken, traktörün altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Çaylan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel Kılıç (42) idaresindeki römorku odun yüklü 55 EN 483 plakalı traktör, rampa aşağı inerken traktör römorktan kurtulup takla atarak yolun ortasına devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Temel Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan Fahrettin Kuru (70) ise ağır yaralandı. Kazada yaralanan yaşlı adam 112 acil servis ekipleri tarafıdan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza yerine gelen ölen sürücünün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Kendini yerlere atan ölen sürücünün akrabaları güçlükle sakinleştirildiler. Temel Kılıç'ın cenazesi Samsun Büyükşehir Beleyediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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