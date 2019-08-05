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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Traktörü 'gelin arabası' yaptı - SİVAS

Traktörü 'gelin arabası' yaptı - SİVAS

Traktörü "gelin arabası" yaptı - SİVAS - Konvoydan detaylar - Damadın açıklaması - Gelinin gelin arabası yapılan traktöre binmesi - Gelinin damat tarafından kucaklanarak gelin arabasından indirilmesiTraktörü "gelin arabası" yaptı - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde dünyaevine giren çift, gelin arabası olarak traktörü tercih ettiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde damat, gelini babasının evinden "gelin arabası" yaptığı traktörle aldı.Bir süre önce kıyılan nikahla hayatını Latife Kılıçkaya (40) ile birleştiren Cebrail Kılıçkaya (42), düğün töreni için traktörünü gelin arabası yaparak süsledi.Gelini, Kale Mahallesi'ndeki evinden traktörle alan damat, arkadaşlarının kullandığı çok sayıda traktörle şehir turu attıktan sonra düğünün yapılacağı salona geldi.Çiftçilik yapan damat Cebrail Kılıçkaya, AA muhabirine, farklı bir konvoy oluşturmak istediğini, bunun için de gelin arabası olarak traktörü kullandığını söyledi.

Pancar üreticiliği yaptığını belirten Kılıçkaya, "Böyle bir düğün yapmak hayalimizdi. Hem ilgi çeker hem de güzel olur diye böyle bir şeye karar verdik. Eşim de sağ olsun beni kırmadı. Çiftçi arkadaşlarım da 10 traktörle konvoyumuza katıldı.
" diye konuştu.
Latife Kılıçkaya da eşinin isteğini kırmadığını dile getirerek, gelin arabasının çok güzel olduğunu ifade etti.

Düğün Töreni Muhabir Gelin Arabası Kışla 

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