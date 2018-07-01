Traktörle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - SAKARYA Haberi
- Kazadan detaylar - Sağlık ekiplerinin ambulansla yaralılara hastaneye götürmesi - Polis ekiplerinin çalışmaları SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nahit Ergül yönetimindeki 34 BR 389 plakalı otomobil, Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı mevkisinde, Keresteciler kavşağından yola çıkmak isteyen İsmail Sepici yönetimindeki 54 DE 963 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Nurşen Ergül, Sündüz Çolak ile traktör römorkunda bulunan İsmail, Ferdane ve Hülya Sepici yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.